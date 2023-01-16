Запрет выхода на лёд сняли в ряде районов Псковской области

12:34, 16 января 2023, ПАИ

Запрет выхода на лед сняли в нескольких районах Псковской области. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Ограничения сняты в Гдовском, Великолукском, Себежском, Опочецком, Локнянском районах и ряде других муниципалитетов. Виктор Питолин добавил, что в Пскове снимают запрет выхода на лед непосредственно перед крещенскими купаниями.

«Ни в декабре, ни в январе несчастных случаев, когда люди проваливались бы под лед и тонули, не было», - подчеркнул он.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность граждан при проведении крещенских купаний.