В Великих Луках оборудовали крещенскую купель

15:43, 16 января 2023, ПАИ

Крещенскую купель оборудовали на реке Ловать в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, официальный старт крещенских купаний назначен на 18 января в 20:00.

Напомним, что в Пскове крещенские купания пройдут 18 и 19 января, для жителей города организуют купель на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний.