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Общество

Волчья стая утащила собак в Себежском районе

Стаю из четырёх волков обнаружили в Себежском районе. Об этом рассказал директор по охране территории Национального парка «Себежский» Алексей Стукальцов.

«27 декабря 2022 года к нам обратились жители деревни Черново Себежского района с заявлением о том, что волки утащили в лес собак. На основании обращения сотрудниками инспекции была проведена проверка: опрошены жители деревень Рудня, Чернея, Кузьмино, проведён объезд территории», - приводит слова Алексея Стукальцова газета «Призыв».

Он рассказал, что в ходе проверки были обнаружены следы четырех волков. В связи с этим подготовлена и направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявка на регулирование численности волков на территории национального парка «Себежский». В случае положительного решения по данному вопросу с охотниками заключат соответствующий договор.

Отметим, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ является учредителем национального парка «Себежский».

Ранее сообщалось, что волки разорвали собаку в Плюсском районе, позже один из них ушёл в Ленинградскую область.

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