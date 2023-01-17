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Общество

12 псковских проектов выиграли гранты от президентского фонда

12 псковских проектов выиграли гранты от президентского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

В Пскове реализуют девять из них. Это проекты в области спорта, науки, образования, истории, а также поддержки и защиты граждан.

Так, проект «Юный техник» просветит жителей города в области астрономии и космонавтики. Проект «Хлеб насущный» поможет малоимущим гражданам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благодаря гранту на проект «Сектор силы» в клубе единоборств «Спортивное единство» построят силовой зал для тренировок. Неизлечимо больным людям будут помогать сестры милосердия. Проект «Не держите сердце за пазухой!» организует для них рабочие места.

Не обойдут стороной Псков и другие интересные проекты. Среди них «Ради жизни», «Псковские туристы», «Одиночеству нет», «Школа туризма» и «Сила в правде».

Всего в отборе первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года участвовало более 80 проектов из Псковской области.

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