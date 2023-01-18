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Спорт

«Умный» спорткомплекс построят в одном из парков Пскова

«Умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) построят в сквере 300-летия прокуратуры в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Безусловно, у нас будут хорошие изменения в плане материально-технической базы. Так, планируется закончить строительство ФОКОТа у школы номер № 20 на улице Текстильной и планируется начать строительство в парке 300-летия прокуратуры так называемой умной площадки, «умного» ФОКОТа, где будут также спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола, воркаута и так далее, но они будут оснащены QR-кодами. Человек может прийти, отсканировать и посмотреть, как можно заниматься, что это развивает и т. д.», - сказал гость медиацентра.  

Он отметил, что есть два направления в сфере спорта, которым будут уделять большое внимание в этом году. Одно из них - работа с пожилым населением Пскова. Сейчас идет подготовка положения о проведении городской спартакиады среди пожилых людей. «Самое главное, что люди должны знать, где и как можно заниматься спортом. Одно дело соревнования, а другое дело, что мы планируем организовать постоянные занятия для людей, поиграть в настольный теннис, что-то ещё. Для того, чтобы они были постоянно заняты», - подчеркнул Александр Гаврилов.    

Второе направление касается дошкольников. Как и в прошлом году, будет организован забег «Мы - чемпионы».

Руководитель спорткомитета добавил, что в этом году планируется проведение фестиваля по сапсёрфингу в новом формате, он пройдет в Дни города Пскова. Александр Гаврилов уточнил, что фестивалю необходимо «придать определенной яркости». Речь идет и о культурной программе, и о спортивной составляющей.  

Кроме того, он сообщил о намерении создать постоянно действующую школьную футбольную лигу. Также на территории стадиона «Машиностроитель» собираются построить ещё одно футбольное поле.

«С хорошим настроением и хорошими перспективами мы вступаем в новый год», - заключил Александр Гаврилов.

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