Стартовал второй тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2022»

15:00, 25 января 2023, ПАИ

Стартовал второй тур голосования за соискателей первой общественной премии «Народное признание – 2022».

В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации и в СМИ, которые выступают партнёрами проекта, будет опубликован список членов жюри премии, которые отдадут свои голоса за финалистов. Каждый эксперт принесёт соискателю награды по 3% голосов от общего числа поданных в номинации во втором туре.

Победителей определят путём сложения баллов жюри и результатов второго этапа народного голосования. Имена обладателей «Народного признания – 2022» назовут на церемонии награждения в середине февраля.

Премия будет присуждаться уже в 13-й раз. В этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок – их оказалось более 200.

Подробнее о номинантах, которые прошли во второй тур, читайте здесь.