Более миллиона рублей направят на отлов собак в Пскове

13:16, 27 января 2023, ПАИ

Более миллиона рублей направят на отлов и содержание собак без владельцев на территории Пскова в 2023 году. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно контракту, исполнитель должен будет осуществлять отлов бездомных животных на основании обращений от граждан для их дальнейшей передачи и содержания в приюте.

Перечень оказываемых услуг по отлову и содержанию животных (собак):

Отлов животных без владельца Транспортировка животных без владельца в приют Первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животных без владельца, поступивших в приют Оказание неотложной ветеринарной помощи (в случае необходимости) Регистрация и учет всех отловленных животных Содержание животных без владельца на карантине, под наблюдением специалиста в области ветеринарии не менее 14 дней Обработка животных без владельца против экто- и эндопаразитов Вакцинация от бешенства Стерилизация Кастрация Маркирование Транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию, вакцинированных и стерилизованных животных Ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного доступа к питьевой воде, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров клеток, посуды для животных, подсобных помещений и инвентаря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 161 463,73 рубля. Окончание подачи заявок - 2 февраля, контракт с победителем аукциона будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Псковской области полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев переданы на муниципальный уровень. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на 8-й сессии регионального парламента 31 марта прошлого года.

О ситуации с безнадзорными животными в Пскове в 2022 году читайте здесь.