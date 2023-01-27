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Общество

Более миллиона рублей направят на отлов собак в Пскове

Более миллиона рублей направят на отлов и содержание собак без владельцев на территории Пскова в 2023 году. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно контракту, исполнитель должен будет осуществлять отлов бездомных животных на основании обращений от граждан для их дальнейшей передачи и содержания в приюте.

Перечень оказываемых услуг по отлову и содержанию животных (собак):

  1. Отлов животных без владельца
  2. Транспортировка животных без владельца в приют
  3. Первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животных без владельца, поступивших в приют
  4. Оказание неотложной ветеринарной помощи (в случае необходимости) 
  5. Регистрация и учет всех отловленных животных 
  6. Содержание животных без владельца на карантине, под наблюдением специалиста в области ветеринарии не менее 14 дней
  7. Обработка животных без владельца против экто- и эндопаразитов
  8. Вакцинация от бешенства
  9. Стерилизация
  10. Кастрация
  11. Маркирование 
  12. Транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию, вакцинированных и стерилизованных животных
  13. Ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного доступа к питьевой воде, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров клеток, посуды для животных, подсобных помещений и инвентаря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 161 463,73 рубля. Окончание подачи заявок - 2 февраля, контракт с победителем аукциона будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Псковской области полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев переданы на муниципальный уровень. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на 8-й сессии регионального парламента 31 марта прошлого года. 

О ситуации с безнадзорными животными в Пскове в 2022 году читайте здесь.

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