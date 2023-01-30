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Общество

ПАИ стало лидером по цитируемости на прошедшей неделе

Псковское агентство информации, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по индексу цитируемости в регионе за минувшую неделю. Индекс цитируемости составил 2,56.

Второе место в недельном рейтинге получила местная лента новостей с показателем ИЦ 0,84. Замыкает тройку региональный телеканал с ИЦ 0,22. Также в пятёрку лучших вошли портал luki.ru и телеканал «Первый Псковский».

Первое место по количеству цитат заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (23 упоминания). На втором месте Псковское агентство информации, материалы СМИ цитировали 21 раз. Замыкает тройку лидеров портал luki.ru (14 упоминаний).

Добавим, что в десятку самых цитируемых СМИ также вошли «АиФ-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».

Больше всего СМИ цитировали новость ПАИ о том, что в Псковской области могут начать продажу лекарств через ФАПы, информацию о том, что поисковики намерены поднять из озера самолёт Як-9T, и про серьезную аварию, которая произошла на федеральной трассе Р-23. 

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