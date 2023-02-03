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Общество

Псковские специалисты могут помочь преодолеть дефицит кадров в Херсоне

Специалисты из Псковской области могут помочь преодолеть дефицит кадров в Херсоне. Власти Херсонской области предоставляют специалистам, готовым работать в регионе в условиях повышенного риска, жилье, питание и повышенные зарплаты, сообщила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

«Много специалистов у нас выехало (особенно в образовании, медицине) в первом потоке эвакуации, которые до сих пор находятся на территории других субъектов Российской Федерации. Кадровый голод есть. Мы всячески взаимодействуем с курирующими нас министерствами, ведомствами, у нас работает служба занятости. Мы постоянно в поиске людей, которые могли бы в данной ситуации работать на территории Херсонской области. Мы приглашаем всех, у нас есть хорошая достойная заработная плата, мы готовы дать возможность проживания, питание, только бы приехали к нам специалисты», - сказала Алла Бархатнова, пишет ТАСС.

По ее словам, помощь в решении проблемы с дефицитом кадров оказывают и шефы-регионы Херсонской области, которые направляют медиков, строителей. Власти Херсонской области создают условия для привлечения специалистов, в особенности молодых.

«В министерстве [труда и социальной политики региона] сейчас работает 53 человека, а по штатному расписанию - 256. У нас не хватает специалистов, мы работаем в авральном режиме. Соответственно, мы приглашаем специалистов. К нам пообещали приехать специалисты из Псковской, Рязанской, Калининградской областей», - добавила Алла Бархатнова.

Ранее сообщалось, что в Херсонскую область прибыла медицинская бригада из Пскова. Напомним, что Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области.

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