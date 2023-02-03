Студенты-репинцы посетили выставку «Россия. Истоки»

21:33, 03 февраля 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, принимающие участие в творческой экспедиции «Псков-2023», посетили выставку «Россия. Истоки», сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Преподаватель академии Максим Моргунов отметил, что выставочное пространство сделано очень необычно. «Очень здорово, что неожиданно из маленького домика ты попадаешь в современный зал с изысканным интерьером. Видно, что всё сделано для выставки работ, причём любых — как живописи и графики, так и скульптуры. Всё здесь звучит правильно, так как пространство очень гармоничное», — подчеркнул художник.

Он также обратил внимание на планировку зала. По его словам, то, что из внешней части зала можно увидеть картины, расположенные во внутренней, помогает картинам раскрыться: «Можно посмотреть картину во внутреннем зале, потом выйти — и из каждой точки, с каждого ракурса работы будут звучат по-разному».

Напомним, выставочный проект «Россия. Истоки» подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».

1 февраля участники творческой экспедиции «Псков-2023» побывали на пленэре в музее-заповеднике «Изборск». Накануне, 31 января, студенты и преподаватели академии начали работать в Пскове, а уже 2 февраля стартует работа над созданием художественной выставки, которая откроется в Пскове уже завтра, 4 февраля.