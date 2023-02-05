Студенты Псковского колледжа искусств присоединились к творческой экспедиции

17:17, 05 февраля 2023, ПАИ

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Студенты направления «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова присоединились к международной творческой экспедиции «Псков-2023». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении

«Зимний пленэр — это не только работа в некомфортных условиях, это ещё и возможность научиться воспринимать сложные светотональные отношения зимнего пейзажа, в котором мало цвета и всё построено на тончайших нюансах. Подобная тренировка навыков важна и необходима для развития способности правдиво передавать свои впечатления», — отметили в колледже.

Несмотря на непростые погодные условия, студенты II и IV курсов ДПИ под руководством преподавателей Константина Зинина и Зинаиды Петровой выполнили этюды и зарисовки у Покровской башни.

Экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия», который реализуют Санкт-Петербургская академия художеств, комитет по культуре Псковской области, арт-резиденция «Кебь» при финансовой поддержке реставрационно-строительной компании «ОРДЕР». Участники творческой экспедиции — художники, студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств, объединённые общим стремлением к познанию культуры, истории и природы России, а также приверженностью к русской академической художественной традиции.

Напомним, 31 января участники творческой экспедиции «Псков-2023» начали работать в Пскове, а уже 1 февраля прибыли на пленэр в музей-заповедник «Изборск». На выходных в Пскове начала работать выставка художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Е. Репина «Земля Псковская».