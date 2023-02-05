На радио «Звезда» московский экскурсовод провел экскурсию по Пскову

22:33, 05 февраля 2023, ПАИ

На радио «Звезда» известный московский экскурсовод Евгений Степанов рассказал, чем славится древний Псков и что стоит посмотреть туристу.

Ранее Экскурсовод из Москвы создал проект, в рамках которого проводит бесплатные экскурсии по Москве. Послушать лекцию экскурсовода о псковщине можно здесь.

В предстоящие февральские выходные Псковскую область могут посетить жители Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает эксперт.

Напомним, что ранее ПАИ публиковали главные туристические места Псковской области.