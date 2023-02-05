На радио «Звезда» московский экскурсовод провел экскурсию по Пскову
На радио «Звезда» известный московский экскурсовод Евгений Степанов рассказал, чем славится древний Псков и что стоит посмотреть туристу.
Ранее Экскурсовод из Москвы создал проект, в рамках которого проводит бесплатные экскурсии по Москве. Послушать лекцию экскурсовода о псковщине можно здесь.
В предстоящие февральские выходные Псковскую область могут посетить жители Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает эксперт.
Напомним, что ранее ПАИ публиковали главные туристические места Псковской области.
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