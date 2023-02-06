Псковская команда заняла второе место на первенстве СЗФО по самбо

16:45, 06 февраля 2023, ПАИ

Команда Псковской области заняла второе место на первенстве СЗФО по самбо, уступив спортсменам из Калининграда. Об этом рассказал председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Результаты для нашей области неплохие, будем надеяться на лучшее. Восемь финалистов отобрались на первенство России, которое будет проходить в Казани 20 февраля», — отметил Дмитрий Алекминский.

Также он рассказал, что 4 марта начнутся соревнования, по итогам которых определят участников турнира СЗФО среди спортсменов 2009-2011 годов рождения, после этого, уже в апреле, первенство СЗФО пройдет в Кандалакше, которое будет отборочным на всероссийские соревнования.

Напомним, что первенство СЗФО по самбо проходило в деревне Борисовичи Псковского района с 3 по 5 февраля. В соревнованиях участвовали 236 спортсменов среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения, и по итогам состязаний великолукская самбистка заняла второе место и получила путевку в финал первенства России.