Ольга Тимофеева вошла в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

17:02, 07 февраля 2023, ПАИ

На 10 позиций в региональном медиарейтинге поднялась председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за январь.

В январе рост упоминаемости ей принесли тема создания в Пскове детской филармонии, назначение нового замдиректора Псковского колледжа искусств, а также приезд в регион творческой «экспедиции», в состав которой вошли художники из разных стран.

Также в топ-30 регионального медиарейтинга по итогам января впервые попал депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь (17-е место, медиаиндекс 454). На январской сессии областного Собрания он принял активное участие в парламентском часе, посвященном теме модернизации региональной медицины: в частности, поднял вопрос о работе системы здравоохранения в Гдовском районе.

Кроме того, в федеральном топ-10 Ольга Тимофеева заняла 10-е место (-5 позиций) с медиаиндексом 62. В российских СМИ она упоминалась в том числе в связи с инициативой псковских властей придать федеральный статус мемориалу на месте бывшего концлагеря «Дулаг-100».

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».