ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе
Рысь попала в объектив камеры видеонаблюдения в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».
Животное прогуливалось ночью прямо возле частного дома.
Ранее псковичам удалось снять пробегающую мимо домов лису и рандеву двух косуль. Кроме того, жители Пыталовского района запечатлели стадо косуль между деревнями Гавры и Поташи. Также большим количеством фотографий диких животных поделились сотрудники Полистовского заповедника. В фотоловушку попались волк, лиса, лось и енотовидная собака.
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