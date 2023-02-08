Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе

Рысь попала в объектив камеры видеонаблюдения в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда». 

Животное прогуливалось ночью прямо возле частного дома.

Ранее псковичам удалось снять пробегающую мимо домов лису и рандеву двух косуль. Кроме того, жители Пыталовского района запечатлели стадо косуль между деревнями Гавры и Поташи. Также большим количеством фотографий диких животных поделились сотрудники Полистовского заповедника. В фотоловушку попались волк, лиса, лось и енотовидная собака. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Рокфор или неликвид: жительница Бежаниц купила в магазине сыр с плесенью
08 февраля 2023

ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе
08 февраля 2023

До 0 градусов прогнозируют псковские синоптики 9 февраля
08 февраля 2023

Переданных на реабилитацию медвежат-сирот вернут в псковский лес осенью
08 февраля 2023

Как проходит отопительный сезон в регионе, обсудят на «Серебряном дожде»
08 февраля 2023

Псковский опыт по поддержке семей мобилизованных заинтересовал омбудсменов СЗФО
08 февраля 2023

ФОТОФАКТ Морозная аэрография
08 февраля 2023

Псковские полицейские провели рейд по поиску мигрантов-нелегалов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...