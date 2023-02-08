ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе

12:08, 08 февраля 2023, ПАИ

Рысь попала в объектив камеры видеонаблюдения в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».

Животное прогуливалось ночью прямо возле частного дома.

Ранее псковичам удалось снять пробегающую мимо домов лису и рандеву двух косуль. Кроме того, жители Пыталовского района запечатлели стадо косуль между деревнями Гавры и Поташи. Также большим количеством фотографий диких животных поделились сотрудники Полистовского заповедника. В фотоловушку попались волк, лиса, лось и енотовидная собака.