Порховские охотники добыли ещë двух волков

20:23, 08 февраля 2023, ПАИ

Двух новых волков застрелили порховские охотники, сообщает паблик «Природа 60».

«Порховские охотники добыли ещë двух серых разбойников», - эти слова комметируют фотографию.

Ранее ПАИ сообщало, что девять хищников добыли в Островском и Дновском районах. Семь волков застрелили в Пыталовском районе.

Уничтожение расплодившихся хищников началось после того, как волки пришли в деревни и стали утаскивать собак.