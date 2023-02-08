Порховские охотники добыли ещë двух волков
Двух новых волков застрелили порховские охотники, сообщает паблик «Природа 60».
«Порховские охотники добыли ещë двух серых разбойников», - эти слова комметируют фотографию.
Ранее ПАИ сообщало, что девять хищников добыли в Островском и Дновском районах. Семь волков застрелили в Пыталовском районе.
Уничтожение расплодившихся хищников началось после того, как волки пришли в деревни и стали утаскивать собак.
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