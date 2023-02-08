Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порховские охотники добыли ещë двух волков

Отстрел волков начался после нападения серых хищников на собак. Фото Вконтакте

Двух новых волков застрелили порховские охотники, сообщает паблик «Природа 60».

«Порховские охотники добыли ещë двух серых разбойников», - эти слова комметируют фотографию.

Ранее ПАИ сообщало, что девять хищников добыли в Островском и Дновском районах. Семь волков застрелили в Пыталовском районе.

Уничтожение расплодившихся хищников началось после того, как волки пришли в деревни и стали утаскивать собак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Порховские охотники добыли ещë двух волков
08 февраля 2023

А в носках — шоколадки: читатели Городищенской библиотеки подготовили подарки мобилизованным

08 февраля 2023

Выпускники ВМТК встретились с потенциальным работодателем
08 февраля 2023

Великолучанка решила полы в квартире покрыть асфальтом
08 февраля 2023

Пожилым людям из Дедовичского интерната вместо прививки сделали инъекции от COVID-19
08 февраля 2023

Найти свою половинку предлагает Молодежный центр Пскова
08 февраля 2023

Завершить капремонт девяти мостов планируют в Псковской области
08 февраля 2023

Книгоквиз пройдет в псковском Лофте 12 февраля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...