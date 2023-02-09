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Сюжет о старце Псково-Печерского монастыря показали на Первом канале

Репортаж, который приурочен ко Дню памяти старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), показали на Первом канале. Об этом сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Съемочная группа Первого канала оказалась свидетелем праздничного богослужения под сводами величественного Михайловского собора Псково-Печерской обители, заупокойной литии в Богом зданных пещерах, побывала в келье старца, рассказала о том, каким был архимандрит Иоанн, взяв интервью у людей, которые лично знали его, и попыталась ответить на вопрос: почему же в этот день из года в год увеличивается число людей, молитвенно чтущих память отца Иоанна (Крестьянкина)», — говорится в сообщении. 

Напомним, что тысячи паломников собрались в Печорах, чтобы почтить память отца Иоанна (Крестьянкина).

В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. С тех пор почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью. Отца Иоанна (Крестьянкина) знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем». В последние годы из-за возраста и болезней отец Иоанн не имел возможности принимать желающих, однако письма с разных концов света продолжали приходить в адрес монастыря, на многие из них он отвечал сам.

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