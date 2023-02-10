Псковские боксеры вышли в полуфинал первенства СЗФО
Спортсмены из Псковской области вышли в полуфинал первенства СЗФО, которое проходит в Великом Новгороде с 7 по 12 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».
Во второй день соревнований по боксу среди юниоров 17-18 лет и молодежи 19-22 лет победу одержали: Илья Бунделев, Артур Кулаков, Кирилл Титов.
Уступили своим соперникам Дмитрий Попов, Артем Гусейнов, Вадим Васильев, Андрей Власов, Егор Орлов и Илья Левченко.
Ранее сообщалось, что девушки-боксеры из Псковской области тоже заняли призовые места на первенстве СЗФО.
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