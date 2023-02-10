Псковичей приглашают отметить Масленицу в Изборске

16:33, 10 февраля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают отметить Масленицу в Изборске. Как сообщили в музее-заповеднике «Изборск», основной день празднования - 25 февраля.

«Масленица отражает богатые народные традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Во многих семьях есть традиция накануне Великого поста посещать Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, а затем обязательно заезжать в Изборск, на масленичные гуляния. Мы решили эту традицию не нарушать и приглашаем вас 25 февраля на Изборскую Масленицу» - отметили в пресс-службе.

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В музее-заповеднике отметили, что гости смогут попробовать изборске блины, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции. «Конечно же, в этот день мы окончательно попрощаемся с зимой и сожжем чучело Масленицы», - добавили в музее.

«Музейная лакомка». Самые вкусные блюда русской кухни, те самые изборские блины и ароматный чай (10:00 – 17:00, музейное кафе «Блинная») «Проводы русской зимы». Детские игры, приметы и загадки, «следы на снегу», рыбалка, катание на лошадях (11:00 – 15:00, Ансамбль Изборской крепости). «БОйкая изБОрская наБОйка». Мастер-класс по изготовлению куклы-масленки в изборском сарафане и традиционных сувениров. (11:00 – 17:00, Дом купца Шведова). «Крепость духа». Сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» и Изборской крепости (11:00, 12:00, 14:00, 15:00). «Эх, старина! Широкая Масленица!» Музейное фотоателье. 11:00 – 17:00, Музейный квартал. «Королевские угощения народа сето. Seto Rahva kuningriigi söögi». Секреты сетоской кухни, традиционные сытные блюда Королевства Сетомаа. 11:00 – 17:00, внутренний дворик у выставочного зала. «Родная сказка». Фольклорная программа – слушаем псковские и сетоские сказки. (12:00, 13:00, Дом купца Шведова). «Пой да пляши, Масленица Изборская». Концертная программа заслуженного коллектива Народного творчества России ансамбля «СКАЗ» им. Виталия Румянцева (13:00, Нескучный садик). «Масленицу сжигаем – весну в Изборске встречаем». Сжигание чучела Масленицы (15:00, Нескучный садик).

Какие мероприятия планируются в Пскове и области в преддверии и во время четырехдневных выходных, читайте в материале Псковского агентства информации.