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Псковичей приглашают отметить Масленицу в Изборске

Псковичей приглашают отметить Масленицу в Изборске. Как сообщили в музее-заповеднике «Изборск», основной день празднования - 25 февраля. 

«Масленица отражает богатые народные традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Во многих семьях есть традиция накануне Великого поста посещать Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, а затем обязательно заезжать в Изборск, на масленичные гуляния. Мы решили эту традицию не нарушать и приглашаем вас 25 февраля на Изборскую Масленицу» - отметили в пресс-службе.

В музее-заповеднике отметили, что гости смогут попробовать изборске блины, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции. «Конечно же, в этот день мы окончательно попрощаемся с зимой и сожжем чучело Масленицы», - добавили в музее. 

  1. «Музейная лакомка». Самые вкусные блюда русской кухни, те самые изборские блины и ароматный чай (10:00 – 17:00, музейное кафе «Блинная»)
  2.  «Проводы русской зимы». Детские игры, приметы и загадки, «следы на снегу», рыбалка, катание на лошадях (11:00 – 15:00, Ансамбль Изборской крепости).
  3. «БОйкая изБОрская наБОйка». Мастер-класс по изготовлению куклы-масленки в изборском сарафане и традиционных сувениров. (11:00 – 17:00, Дом купца Шведова).
  4. «Крепость духа». Сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» и Изборской крепости (11:00, 12:00, 14:00, 15:00).
  5. «Эх, старина! Широкая Масленица!» Музейное фотоателье. 11:00 – 17:00, Музейный квартал.
  6. «Королевские угощения народа сето. Seto Rahva kuningriigi söögi». Секреты сетоской кухни, традиционные сытные блюда Королевства Сетомаа. 11:00 – 17:00, внутренний дворик у выставочного зала.
  7. «Родная сказка». Фольклорная программа – слушаем псковские и сетоские сказки. (12:00, 13:00, Дом купца Шведова).
  8. «Пой да пляши, Масленица Изборская». Концертная программа заслуженного коллектива Народного творчества России ансамбля «СКАЗ» им. Виталия Румянцева (13:00, Нескучный садик).
  9. «Масленицу сжигаем – весну в Изборске встречаем». Сжигание чучела Масленицы (15:00, Нескучный садик).

Какие мероприятия планируются в Пскове и области в преддверии и во время четырехдневных выходных, читайте в материале Псковского агентства информации. 

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