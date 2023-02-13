Александр Котов: «Народное признание» — это галерея славы наших людей

15:30, 13 февраля 2023, ПАИ

Удачным проектом Псковского агентства информации назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов общественную премию «Народное признание». На протяжении многих лет спикер входит в состав жюри конкурса.

«С каждым годом наши муниципалитеты всё активнее вступают в соревновательный процесс. И неудивительно – у всех есть свой повод для гордости. В каждом районе есть талантливые люди, успешные предприниматели, ежегодно открываются новые предприятия – небольшие, семейные, и масштабные, капиталоёмкие. Независимо от срока существования коллектива или компании, объёма вложенных средств и числа людей, вовлечённых в реализацию идеи, каждый выдвинутый на премию кандидат вносит свой уникальный вклад в облик нашего региона, свои краски, свой тон и звучание», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что все вместе номинанты создают визитную карточку Псковской области, где есть место для галереи славы спортсменов, спасателей, волонтёров и энтузиастов, где есть своя, местная, «Баночка на полочке», экзотические улитки и любимый всеми лимонад – «как раньше». «Ежегодная премия собирает и обобщает информацию о замечательных людях, местных торговых марках, открытиях, которыми по праву могут гордиться жители региона. Мы подводим итог прошедшего года и всегда можем сравнить, оценить результат и вместе порадоваться нашим общим успехам», - сказал председатель областного Собрания.

Он пожелал «Народному признанию» долголетия, новых открытий и счастливых участников.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.