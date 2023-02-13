Наталья Ильина: «Народное признание» показывает, какие инициативы сегодня нужны

16:37, 13 февраля 2023, ПАИ

Премия «Народное признание» показывает нам всем, какие инициативы сегодня нужны нашим соотечественникам и землякам, кого они хотят видеть на пьедестале почёта, кому благодарны, в кого верят, сказала ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, которая входит в состав жюри награды.

Она подчеркнула, что «Народное признание» помогает ни в коем случае не останавливаться тем, кого люди выдвигают в номинациях: не останавливаться как в личном развитии, так и в развитии своего дела.

Наталья Ильина уверена, что дело, событие, инициатива, талант, отмеченные большинством голосов окружающих, – не просто почёт и невероятно приятный комплимент, но и большая ответственность. Она считает, что обладателям премии нужно продолжать развиваться, вести своё дело так же хорошо, как до вручения народной награды, работать так же самоотверженно, чтобы и в последующие годы люди говорили, что не зря выделили именно их.

Наталья Ильина отметила, что за годы существования премии сформировалась «летопись прекрасных инициатив». Она пожелала пополнять её новыми именами, а номинантам этого года и команде организаторов – удачи.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.