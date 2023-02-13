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Большим событием для региона назвал «Народное признание» директор псковского филиала Россельхозбанка

«Премия «Народное признание» - большое событие для жителей Псковской области», - заявил член жюри награды, директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

По его словам, премия собирает самых активных и талантливых псковичей. «Совсем скоро мы вновь откроем новых народных героев, которые каждый день меняют нашу жизнь к лучшему», - сказал он и подчеркнул, что все 35 участников, которые вышли в финал конкурса, без сомнения, достойны награды за свои инициативы, поступки, открытия и рекорды.

По мнению Дмитрия Алемасова, фермеры, народные умельцы, сотрудники правоохранительных органов, культурные деятели, спортсмены и настоящие герои поражают своими талантами и смелостью. «Я горжусь, что мне выпала честь попасть в жюри премии «Народное признание», - добавил руководитель финансового учреждения.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
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