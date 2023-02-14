Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям

09:09, 14 февраля 2023, ПАИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с корреспондентом ПАИ признался, что, голосуя за номинантов «Народного признания», испытал некоторое затруднение. «Это замечательные люди, которые творят прекрасные дела. Но, как бывает в спорте, достойных много, а медаль – одна. И я выбрал тех, кому, считаю, нужна поддержка и внимание», – заявил он.

Премию «Народное признание» спортсмен назвал проявлением уважения к людям и пожелал всем жителям Псковской области здоровья, мира и успехов в делах.

«Надо просто хорошо трудиться, чтобы процветал регион, ведь многое зависит именно от тебя. И претенденты на народную награду – именно такие люди», – подытожил Алексей Немов.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.