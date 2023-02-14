Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с корреспондентом ПАИ признался, что, голосуя за номинантов «Народного признания», испытал некоторое затруднение. «Это замечательные люди, которые творят прекрасные дела. Но, как бывает в спорте, достойных много, а медаль – одна. И я выбрал тех, кому, считаю, нужна поддержка и  внимание», – заявил он.

Премию «Народное признание» спортсмен назвал проявлением уважения к людям и пожелал всем жителям Псковской области здоровья, мира и успехов в делах.

«Надо просто хорошо трудиться, чтобы процветал регион, ведь многое зависит именно от тебя. И претенденты на народную награду – именно такие люди», – подытожил Алексей Немов.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Ещё четырёх волков добыли охотники в Псковской области
14 февраля 2023

Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям
14 февраля 2023

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове
13 февраля 2023

Псковская область передала гуманитарную помощь жителям Сирии
13 февраля 2023

Команда областного УФСИН стала победителем чемпионата Пскова по мини-футболу

13 февраля 2023

На склонах Псково-Печерского монастыря установили предупреждающие маячки
13 февраля 2023

Педагог Островской гимназии оказалась в числе лучших преподавателей области
13 февраля 2023

В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...