Фотовыставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля
Выставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.
Фотовыставка пройдёт в псковском Доме офицеров. Её организаторы хотят не просто показать портреты жён псковских военнослужащих, которые участвуют в СВО, и их быт, но также передать переживания женщин за мужей, отметила Мария Филонова.
Отметим, что проект «Жены героев» впервые появился в Самарской области, там представили фотографии женщин с накинутыми на плечи кителями.
Помимо этого, 23 февраля в Доме офицеров Пскова состоится благотворительный концерт в честь участников СВО.
Ранее сообщалось, что жены псковских военнослужащих встретились в офисе «Команды 2018» с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой.