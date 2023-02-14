Фотовыставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля

17:22, 14 февраля 2023, ПАИ

Выставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Фотовыставка пройдёт в псковском Доме офицеров. Её организаторы хотят не просто показать портреты жён псковских военнослужащих, которые участвуют в СВО, и их быт, но также передать переживания женщин за мужей, отметила Мария Филонова.

Отметим, что проект «Жены героев» впервые появился в Самарской области, там представили фотографии женщин с накинутыми на плечи кителями.

Помимо этого, 23 февраля в Доме офицеров Пскова состоится благотворительный концерт в честь участников СВО.

Ранее сообщалось, что жены псковских военнослужащих встретились в офисе «Команды 2018» с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой.