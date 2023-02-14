Наталья Фёдорова: «Народное признание» - это праздник лучших

14:12, 14 февраля 2023, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова считает, что не стоит рассматривать общественную премию Псковской области «Народное признание» как соревнование или шанс помериться успехами и достижениями.

«Скорее это повод выразить свою признательность нашим людям, которые за этот год сделали для региона нечто важное, имеющее большую народную значимость. Это нас объединяет и позволяет гордиться не только нашим краем, но и всей страной. Да и само название «Народное признание» говорит о том, что на этот конкурс попадают только те события и личности, которые отмечены людьми, они никак не связаны с административной позицией. И это особенно ценно», - заявила она.

При этом Наталья Фёдорова убеждена, что победа - это отнюдь не самоцель для конкурсантов, для них в первую очередь важна оценка значимости того дела, которому они посвящают жизнь, коллегами и всеми земляками.

«Все номинанты - достойные люди, - подчеркнула Наталья Фёдорова. - Участие в премии - это само по себе признание заслуг и достижений каждой команды или участника на уровне области. Я считаю, что для всех финалистов, которые соберутся на церемонию награждения, это будет большой объединяющий праздник. Не календарный или традиционный, а именно по-семейному тёплый, необычный праздник лучших».

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.