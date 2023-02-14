Евгений Панфёров: «Народное признание» – это драйвер для дальнейшего роста

15:08, 14 февраля 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров заявил, что войти в состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание» для него ответственная и волнительная миссия, а сама народная премия импонирует ему тем, что добавляет эмоций, надежд и уверенности в том, что наше общество растёт над собой и развивается.

«Этот конкурс во всех отношениях помогает людям стать лучше. Общественная премия является одним из драйверов такого роста, который позволяет жителям региона непредвзято оценивать достижения и успехи друг друга. Почему это важно? На мой взгляд, невозможно стать настоящим профессионалом в какой-либо области без попыток оценить свою работу взглядом со стороны и найти положительные примеры среди своих коллег», - подчеркнул руководитель областной больницы.

По его мнению, вся прелесть конкурса заключается в том, что люди сами могут отметить наиболее выдающиеся успехи земляков. «Их достижения в спорте, творчестве или же героические поступки никого не оставят равнодушными. Они - пример отношения к делу, любви к стране и к каждому её жителю», - отметил Евгений Панфёров.

Он обратил внимание на то, что на достижение результатов у спортсменов уходят годы тренировок, и эти достижения непременно сподвигнут ребят заняться здоровым образом жизни, а судьбы людей, совершивших героические поступки, являются отличным примером для патриотического воспитания молодого поколения. «Убежден, что победа, номинация, да и просто сам факт существования такой премии не может не мотивировать людей стремиться к достижению новых успехов», - заключил член жюри награды.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.