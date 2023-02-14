Эдуард Пичугин: За каждой строчкой конкурса «Народное признание» - подвиг людей

16:02, 14 февраля 2023, ПАИ

Член правления Гильдии продюсеров России, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин считает, что общественная премия Псковской области «Народное признание» - это своеобразное признание заслуг коллег, ценности их опыта и вклада в развитие всей страны.

«За каждой номинацией, за каждой строчкой конкурса «Народное признание» - настоящий подвиг людей, будь то спасение жизней или ежедневная кропотливая работа, которая направлена на то, чтобы наш мир сделать лучше и счастливее», - уверен продюсер.

Эдуард Пичугин убеждён, что эта премия - ещё одна возможность присмотреться к тем, кто живёт рядом с нами и ежедневно созидает, помогает и достигает высоких результатов.

«Конкурс «Народное признание» важен, прежде всего, для нас, для каждого жителя нашей многонациональной страны, - сказал Эдуард Пичугин. - Мы узнаём, что настоящие герои живут среди нас, они патриоты, смелые и ответственные люди. Каждая история достойна награды! Спасибо вам!»

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.