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Общество

Александр Корытный: «Народное признание» открывает новые таланты

Фото с сайта kgd.ru

Достойным проектом назвал общественную премию «Народное признание» генеральный директор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный.

«Это мероприятие охватывает все сферы жизни: политику, культуру, спорт и социальную сферу», - сказал он и добавил, что жители Псковской области могут отдать свой голос за тех, кому они доверяют, чья работа и поступки помогают сделать жизнь лучше.

Александр Корытный отметил, что «Народное признание» «на протяжении многих лет открывает новых героев и новые таланты».

«Очень важно поддерживать людей, ценить, дарить им признание и благодарность за их труд», - подчеркнул он и пожелал проекту «Народное признание» успехов и новых открытий.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
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