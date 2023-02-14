Александр Корытный: «Народное признание» открывает новые таланты
Достойным проектом назвал общественную премию «Народное признание» генеральный директор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный.
«Это мероприятие охватывает все сферы жизни: политику, культуру, спорт и социальную сферу», - сказал он и добавил, что жители Псковской области могут отдать свой голос за тех, кому они доверяют, чья работа и поступки помогают сделать жизнь лучше.
Александр Корытный отметил, что «Народное признание» «на протяжении многих лет открывает новых героев и новые таланты».
«Очень важно поддерживать людей, ценить, дарить им признание и благодарность за их труд», - подчеркнул он и пожелал проекту «Народное признание» успехов и новых открытий.
Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз.
Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».
В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.
Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.
Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри.
На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.