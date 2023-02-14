Александр Корытный: «Народное признание» открывает новые таланты

17:04, 14 февраля 2023, ПАИ

Достойным проектом назвал общественную премию «Народное признание» генеральный директор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный.

«Это мероприятие охватывает все сферы жизни: политику, культуру, спорт и социальную сферу», - сказал он и добавил, что жители Псковской области могут отдать свой голос за тех, кому они доверяют, чья работа и поступки помогают сделать жизнь лучше.

Александр Корытный отметил, что «Народное признание» «на протяжении многих лет открывает новых героев и новые таланты».

«Очень важно поддерживать людей, ценить, дарить им признание и благодарность за их труд», - подчеркнул он и пожелал проекту «Народное признание» успехов и новых открытий.