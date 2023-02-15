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Общество

Об устроителе водопровода Георге Викенгейзере рассказал псковский архив

Об устроителе водопровода и конки Георге Викенгейзере рассказали в Госархиве Псковской области.

В конце XIX века промышленник Георг Викенгейзер брался за все, что казалось ему еще одним шагом к развитию Пскова.

Он появился на свет 15 февраля 1843 года в селении Эльзенц германской земли Баден-Вюртемберг, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения этого человека. 

В Псков он переехал в возрасте 20 лет. Начинал свою предпринимательскую деятельность с производства колбас, затем у него появился лесопильный и кирпичный заводы, несколько доходных домов. В поселке Черёха Георг Францевич приобрел земельный участок, выстроил там 24 дачных дома и сдавал их в аренду. Чтобы постояльцы могли с комфортом добираться к месту отдыха, купил пароходы, построил подъездную ветку к железной дороге и договорился об остановке поездов для его дачников. 

Самым значимым для псковичей был проект строительства водопровода. 31 января 1881 года был заключен контракт между городскими властями и Викенгейзером. Документ определял условия строительства водозабора, устройства будок по раздаче воды (сегодня их назвали бы колонками), условия оплаты воды и ряд других не менее важных моментов.

«Викенгейзер пользуется условиями настоящего определения в течение шестидесяти лет. Во все это время все сооружения по водоснабжению ремонтируются Викенгейзером за его счет. По истечении сего срока все строения и другие сооружения должны быть сданы в полную собственность города», - сообщается в материалах.

Для организации водопровода был выстроен пятиэтажный дом. Но по бумагам было обещано строительство шестиэтажного здания, но и возведенное строение было самым высоким в то время в Пскове. Верхний этаж занимал резервуар с водой. Вода первоначально подавалась в 14 домов и в водоразборные будки. 

Викенгейзера не стало в 1914 году.

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