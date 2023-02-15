Псковские врачи провели операцию по удалению опухоли почки

12:55, 15 февраля 2023, ПАИ

Опухоль левой почки обнаружили у пациентки во время диспансеризации, которую она проходила в поликлинике по месту жительства, сообщили в группе Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Находка случайная, часто опухоли почек никак себя не проявляют. Это обусловлено анатомическими особенностями забрюшинного пространства, где расположен этот орган. Места для роста опухоли там много, а вот нервных структур, которые бы вовремя сигнализировали о развитии новообразования, мало», - пояснили врачи.

По словам медиков, первые тревожные звоночки появляются, лишь когда опухоль достигает больших размеров, прорастая в соседние органы и ткани. В таких случаях человек начинает периодически или постоянно ощущать боль и сдавливание в области поясницы, появляются отёки ног, регулярно повышается температура тела, происходит значительная потеря веса.

«В данном случае у пациентки была опухоль левой почки размером два на три сантиметра. Врачами-урологами нашей больницы было принято решение о хирургическом лечении», — сообщили медики.

Операция проводилась лапароскопическим путем. Врачи выполнили три прокола в передней стенке живота, через которые ввели эндоскоп и хирургические инструменты. «Картина происходящего выводилась на монитор. Новообразование удалили и отправили на гистологическое исследование. Операция длилась пятьдесят минут.

На четвертый день пациентка была выписана на амбулаторное лечение. Рекомендовано наблюдение у врача-онколога», — подытожили сотрудники больницы.

Напомним, ранее сотрудники Псковской областной клинической больницы провели успешную операцию пациенту, которому медики из другого региона собирались ампутировать ногу. А врачи Великолукской межрайонной больницы спасли ребёнка, проглотившего крупную монету.