Победитель «Народного признания» в номинации «Защита»: Ты просто делаешь то, что нужно делать
Старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков рассказали корреспонденту ПАИ о своей работе и за что получили статуэтку «Народного признания» в номинации «Защита».
«Мы находимся на смене, и на смене мы находимся всегда. И первые чрезвычайные происшествия поступают в дежурную часть, а дежурная часть, соответственно, отправляет экипажи. Как правило, полиция — это первое звено, куда люди сообщают о беде. Даже вызовы, которые рассылает система 112, попадают в нашу дежурную часть, а дежурная часть в свою очередь направляет нас, и мы едем», — рассказал старший инспектор Александр Никонов.
Инспектор также уточнил, что он сам и его коллега не сами номинировались на эту премию, а лишь выполняли свой долг и работу.
Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 16 февраля.
Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Все они получат статуэтку премии.
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 13 экспертов, которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Премия «Народное признание» вручается уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило 217. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур. В двух турах народного голосования приняли участие порядка 30 тысяч человек.