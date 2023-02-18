Победитель «Народного признания» в номинации «Защита»: Ты просто делаешь то, что нужно делать

17:36, 18 февраля 2023, ПАИ

Старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков рассказали корреспонденту ПАИ о своей работе и за что получили статуэтку «Народного признания» в номинации «Защита».

«Мы находимся на смене, и на смене мы находимся всегда. И первые чрезвычайные происшествия поступают в дежурную часть, а дежурная часть, соответственно, отправляет экипажи. Как правило, полиция — это первое звено, куда люди сообщают о беде. Даже вызовы, которые рассылает система 112, попадают в нашу дежурную часть, а дежурная часть в свою очередь направляет нас, и мы едем», — рассказал старший инспектор Александр Никонов.

Инспектор также уточнил, что он сам и его коллега не сами номинировались на эту премию, а лишь выполняли свой долг и работу.