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Общество

Победитель «Народного признания» в номинации «Защита»: Ты просто делаешь то, что нужно делать

Старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков рассказали корреспонденту ПАИ о своей работе и за что получили статуэтку «Народного признания» в номинации «Защита».

«Мы находимся на смене, и на смене мы находимся всегда. И первые чрезвычайные происшествия поступают в дежурную часть, а дежурная часть, соответственно, отправляет экипажи. Как правило, полиция — это первое звено, куда люди сообщают о беде. Даже вызовы, которые рассылает система 112, попадают в нашу дежурную часть, а дежурная часть в свою очередь направляет нас, и мы едем», — рассказал старший инспектор Александр Никонов.

Инспектор также уточнил, что он сам и его коллега не сами номинировались на эту премию, а лишь выполняли свой долг и работу.

 

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 16 февраля. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  Все они получат статуэтку премии. 

Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 13 экспертов, которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  

Премия «Народное признание» вручается уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило 217.  Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур. В двух турах народного голосования приняли участие порядка 30 тысяч человек.
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