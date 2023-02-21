Отличившиеся в ходе СВО офицеры должны быть востребованы в органах власти – Путин

13:13, 21 февраля 2023, ПАИ

Офицеры, которые показали себя грамотными и решительными командирами в ходе спецоперации на Украине, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности и должны быть востребованы в гражданских органах власти всех уровней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пишет ТАСС.

«Офицеры, показавшие себя грамотными, современными и решительными командирами, - таких очень, очень много. Они будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил, и, безусловно, они должны быть востребованы в гражданских органах власти всех уровней. Хочу обратить внимание коллег на это. Это очень важно. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества», - сказал Путин.

Ранее президент сообщил о введении двухнедельного отпуска раз в полгода для всех участников СВО и создании специального фонда адресной помощи семьям погибших в ходе СВО.