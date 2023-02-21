Дмитрий Шахов - о послании президента: Интересны инициативы по международной политике

15:19, 21 февраля 2023, ПАИ

В послании президента Федеральному Собранию прозвучали интересные инициативы по международной политике, сказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Для меня было приятно услышать, что оценка по СВО, которая есть у президента, из разных источников. А это ведь и наша работа, и те обращения, которые поступают от членов семей и участников операции», - сказал Дмитрий Шахов. В этой связи он поддержал идею создания специального государственного фонда, который будет оказывать персональную поддержку семьям погибших в зоне СВО воинов.

«Важная инициатива, - сказал уполномоченный. - Главное, что есть идея по введению кураторов, что позволит делать большую работу». По словам Дмитрия Шахова, было интересно послушать оценку президента экономики и ряд инициатив по международной политике.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о создании спецфонда помощи семьям погибших в ходе СВО. Также он отметил, что отличившиеся в ходе СВО офицеры должны быть востребованы в органах власти.