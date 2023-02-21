«Парту Героя» в честь погибшего в зоне СВО священника открыли в псковской гимназии

16:07, 21 февраля 2023, ПАИ

Торжественное открытие «Парты Героя» в честь погибшего при исполнении священнического долга иерея Александра Цыганова состоялось 20 февраля в Псковской гимназии с изучением основ православной культуры № 28. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: директор гимназии иерей Константин Белый, настоятель воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами митрофорный протоиерей Олег Тэор, заведующий канцелярией Псковского епархиального управления иерей Александр Короплясов, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, специалист управления образования Татьяна Егорова, супруга погибшего героя Надежда Цыганова, педагогический состав и учащиеся гимназии.

Перед началом церемонии была совершена заупокойная лития по иерею Александру Цыганову, погибшему при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО.

Всероссийский проект «Парта Героя» ориентирован на формирование патриотического мировоззрения у обучающихся школ путем создания воспитательной среды по изучению истории жизни выдающихся земляков.

Воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов попал под обстрел вместе с ныне покойным протоиереем Михаилом Васильевым. 21 ноября, после двух недель борьбы за жизнь, он скончался от полученных ранений.