Подарки к 23 Февраля отправили псковичи участникам СВО

16:18, 21 февраля 2023, ПАИ

Очередную партию гуманитарного груза из Псковской области отправили в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям» в соцсети «ВКонтакте».

«Были закуплены бидоны для воды. Отправлены подарки к 23 февраля и масксети. Сухие супы - 500 литров, каши - 100 штук, сухари - 5 килограм. Гвозди, повербанки, рации и многое другое», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 50 тонн гуманитарной помощи с необходимыми вещами и продуктами доставили псковским военнослужащим в зону СВО. Документальный фильм «сVоих не бросаем» снял «Первый Псковский».