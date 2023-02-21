92-летняя жительница Псковской области связала носки для участников СВО

17:49, 21 февраля 2023, ПАИ

92-летняя жительница деревни Полонейка Куньинского района Татьяна Стоякова связала носки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает газета «Пламя».

Носки вместе с очередной партией помощи в ближайшее время будут доставлены на передовую.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

Также сообщалось, что подарки к 23 Февраля отправили псковичи участникам СВО.