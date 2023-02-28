Бюджет Пскова не позволяет содержать профессиональную футбольную команду - Елена Чернышова

12:58, 28 февраля 2023, ПАИ

Бюджет Пскова не позволяет содержать профессиональную футбольную команду и оплачивать ее участие в соревнованиях. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Данную тему затронул депутат регионального парламента Петр Алексеенко (КПРФ). Он отметил, что футбол – один из самых массовых видов спорта в Псковской области, и задал вопрос, касающийся перспектив его развития.

Руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова напомнила, что в настоящее время в Великих Луках есть профессиональная футбольная команда «Луки-Энергия».

В свою очередь парламентарий Алексей Севастьянов высказал озабоченность ситуацией с финансированием областной федерации футбола. По словам депутата, из-за того, что федерация потеряла статус базового вида спорта, финансирование футбольных команд сократилось на 500 тысяч рублей. «На одного занимающегося приходится 170 рублей в год или 14 рублей в месяц», - привёл математические расчёты Алексей Севастьянов, передает пресс-служба областного Собрания.

Напомним, в Псковской области до недавнего времени было две профессиональных футбольных команды, однако ФК «Псков 747» в 2022 году потерял свой профессиональный статус и место во втором дивизионе. Историю псковского футбола и людей, принимающих участие в развитии этой сферы, читайте в материале ПАИ.