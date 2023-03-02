Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка «дамских штучек» откроется в Псковском музее к 8 Марта

Здесь и далее фото Псковского музея

Мир дамских вещей представит Псковский музей-заповедник на выставке «Cherchez la femme или дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века», которая откроется 7 марта во Дворе Постникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В выставочном пространстве будут демонстрироваться сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.

Более 200 экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат.

Выставка будет работать с 8 марта во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Про некоторые из представленных на выставке вещей Псковское агентство информации подробно писало здесь и здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Выставка «дамских штучек» откроется в Псковском музее к 8 Марта

02 марта 2023

Певица Анна Роор станет гостем программы «Минкульт»
02 марта 2023

Продолжается реставрация Благовещенской церкви в Печорах

01 марта 2023

Книгу со стихами о кошках представили в Изборске
01 марта 2023

Псковский колледж искусств и Санкт-Петербургское музыкальное училище подписали договор о сотрудничестве
01 марта 2023

Полезные чипсы попробовали читатели Псковской экологической библиотеки
01 марта 2023

Выставка «Непобедимая красота» откроется в Изборске 6 марта
01 марта 2023

Книгу об изборских котах презентовали псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...