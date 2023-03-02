Выставка «дамских штучек» откроется в Псковском музее к 8 Марта

11:35, 02 марта 2023, ПАИ

Мир дамских вещей представит Псковский музей-заповедник на выставке «Cherchez la femme или дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века», которая откроется 7 марта во Дворе Постникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В выставочном пространстве будут демонстрироваться сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.

Более 200 экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, будут представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат.

Выставка будет работать с 8 марта во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Про некоторые из представленных на выставке вещей Псковское агентство информации подробно писало здесь и здесь.