Фестиваль «Виноград» в Пскове продлится 10 дней

12:19, 06 марта 2023, ПАИ

Эногастрономический фестиваль «Виноград» начнется в Пскове 18 июня и продлится 10 дней. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире выпуска «Псковского телеграма Online» сегодня, 6 марта.

Она напомнила, что Псковская область получила на проведение фестиваля 17,8 миллиона рублей. «Мы стартуем в той же локации - на берегу Псковы в Финском парке, будут и дополнительные площадки», - отметила председатель профильного комитета.

Помимо этого, по её словам, в апреле состоится форсайт-сессия «Кургана Дружбы» в Себежском районе. «Соберутся ребята 14-18 лет из России и Белоруссии, по 100 человек с каждой стороны, которые подготовят творческие номера и материалы для выставки. Они будут заниматься с поисковиками и работать с архивами. Затем они же соберутся и летом», - рассказала Ольга Тимофеева.

Она также отметила, что в рамках Дней пушкинской поэзии в этом году на территории города будет представлено большое количество арт-объектов и скульптур.