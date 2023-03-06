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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Усвятском районе

Невельский следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом в Усвятском районе - по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Volvo, принадлежащего ООО «Рэд лайн», двигаясь по своей полосе движения, совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «ВСК». В автобусе находились работники Великолукского мясокомбината. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее соощалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Усвятском районе.

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