Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Усвятском районе

17:06, 06 марта 2023, ПАИ

Невельский следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом в Усвятском районе - по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Volvo, принадлежащего ООО «Рэд лайн», двигаясь по своей полосе движения, совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «ВСК». В автобусе находились работники Великолукского мясокомбината. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее соощалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Усвятском районе.