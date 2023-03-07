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Общество

О состоянии медвежат-сирот из Псковской области рассказали в центре спасения

О состоянии медвежат Фасолинки и Горошинки из Псковской области рассказали в Центре спасения медвежат-сирот. Информация размещена в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра рассказали, что меджвежата из Локнянского района самые крупные в центре. Сейчас у них активно режутся зубы.

«Фасолинка и Горошинка по-прежнему лидируют по своим размерным и весовым характеристикам, ВолоГоша после болезни тоже начал набирать вес и догонять девчонок. А вот Толстун с Ворчуном и малыши Кода и Бруно с большими пятнышками (эти имена мы тоже выбрали из предложенных вами, и, на наш взгляд, эта парочка и правда – Малыш Кода с малыми пятнышками и с большими пятнами – Малыш Бруно!) пока очень маленькие для своего возраста, даже несмотря на равные с другими медвежатами условия при кормлении. Общий вес по медвежьим яслям на сегодня составляет 21,050 кг: Фасолинка и Горошинка весят по 4 кг с небольшим, ВолоГоша – 3,300 кг, Ворчун – 2,430 кг, Толстун – 2,590 кг, а малыши Бруно и Кода по 2,250 кг», - написали в центре.

Напомним, что двух медвежат в Локнянском районе нашел местный охотник. Подробности их спасения можно узнать здесь.

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