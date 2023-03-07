Более 1,5 миллиона тюльпанов вырастили в Псковской области

20:29, 07 марта 2023, ПАИ

Более 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Себежском, Великолукском, Дедовичском, Псковском и Пыталовском районах Псковской области занимаются выращиваем тюльпанов, сообщает комитет по сельскому хозяйству Псковской области.

В текущем году к 8 Марта хозяйства произвели более 1,5 млн тюльпанов.

Сорт псковских тюльпанов выводят в Великолукской сельхозакадемии. Отметим, что всего более 70 млн импортных цветов поступило в Псковскую область.