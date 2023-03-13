Псковские инструкторы патриотического центра проходят обучение в Пятигорске

18:00, 13 марта 2023, ПАИ

Псковские инструкторы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи проходят подготовку в пятигорском Центре знаний «Машук». Старт проекту «Наставники специального назначения» Российского общества «Знание» и новому всероссийскому патриотическому движению дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Псковскую область в официальной части мероприятия представил заместитель губернатора Александр Серавин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Любой вызов — время возможностей. Вопрос — как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку», — отметил Сергей Кириенко.

Напомним, Псковская область стала одним из 12 субъектов РФ, где по поручению президента появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Их задачей станет совершенствование системы профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с молодежью. Программа разработана для подготовки инструкторов центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Кроме того, там будет проходить повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

В рамках патриотической программы помимо Псковской области центры будут созданы в Хабаровском крае, Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Донецкой народной республике, Чеченской Республике, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Ожидается, что центры начнут работу уже в мае. В планах — к концу года научить защищать себя и страну не менее 9 тысяч человек по всей России. После того как работу наладят на пилотных территориях, проект расширят на все 89 регионов страны.

Добавим, до курса новой образовательной программы в Пятигорске псковские инструкторы центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи прошли обучение в Российском университете спецназа в Чеченской Республике. Площадку недавно посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.