ФОТОФАКТ Псковичи выстроились в форме Крымского полуострова
Флешмоб «Одна страна – один народ» в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией прошел в Сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове 17 марта. Псковичи выстроились в форме Крымского полуострова, сообщает корреспондент ПАИ.
Организовал мероприятие Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Ресурсного центра поддержки добровольчества.
Ранее сообщалось, что в Псковской области отметят воссоединение Крыма с Россией. В псковском Детском парке состоится мультикультурный фестиваль.
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17 марта 2023
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