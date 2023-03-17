ФОТОФАКТ Псковичи выстроились в форме Крымского полуострова

16:36, 17 марта 2023, ПАИ

Флешмоб «Одна страна – один народ» в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией прошел в Сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове 17 марта. Псковичи выстроились в форме Крымского полуострова, сообщает корреспондент ПАИ.

Организовал мероприятие Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Ресурсного центра поддержки добровольчества.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отметят воссоединение Крыма с Россией. В псковском Детском парке состоится мультикультурный фестиваль.