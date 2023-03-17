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Общество

В словарь русского языка внесли аббревиатуру ДЭГ

Аббревиатура ДЭГ включена в нормативную словарную базу русского языка, сообщает официальный телеграм-канал Центральной избирательной комиссии РФ.

Фото: телеграм-канал Центральной Избирательной комиссии РФ

«ДЭГ – дистанционное электронное голосование – включено в научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Таким образом, слово признано устоявшимся в письменной практике», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове сегодня, 17 марта. Также на мероприятие прибыла делегация из Белоруссии.

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