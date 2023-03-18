«Самое главное в чебуреках — это любовь»: Борис Елкин принял участие в мастер-классе

15:25, 18 марта 2023, ПАИ

Участие в мастер-классе по лепке крымских чебуреков принял глава города Борис Елкин на фестивале «Крымская весна» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Готовое блюдо Борис Елкин отдал мальчику, который сказал, что «самое главное в чебуреках — это любовь».

Также Борис Елкин в ходе мероприятия отметил значимость воссоединения Крыма с Россией. «Это действительно важное событие в истории не только нашей страны, но и всего мира. И действительно, самое важное — что наши соотечественники вернулись на родину и стали частью РФ, мы сейчас понимаем, что у нас есть ещё новые территории, и я думаю, что они также с нами разделают счастье. Это, конечно, большое событие, и очень хорошо, что мы его помним!» — сказал он.

Глава Пскова также подчеркнул, что для города любое событие — это всегда хорошо, потому что можно провести время с душой, так как есть концертные мероприятия, интерактивы, люди могут принимать участие в том числе и в приготовлении чебуреков.

Напомним, что в Детском парке Пскова проходит фестиваль «Крымская весна».