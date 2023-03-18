Стратегическая сессия консорциума «Вместе» прошла в ПсковГУ

23:10, 18 марта 2023, ПАИ

Делегации российских и белорусских вузов, участники консорциума «Вместе» приняли участие в стратегической сессии «Единое научно-образовательное пространство Российской Федерации и Республики Беларусь». Встреча прошла в рамках первого Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». Стратегической сессией руководила вице-президент НИУ ВШЭ Ирина Карелина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, в ПсковГУ с 17 по 19 марта впервые проходит Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа». В мероприятии принимают участие делегация из Министерства науки и высшего образования РФ во главе с заместителем министра Константином Могилевским, ректоры и проректоры 20 российских и белорусских вузов, 100 представителей молодежных университетских медиа. Инициатором форума стало Минобрнауки России.

Цель встречи - установление конструктивных творческих связей студентов Российской Федерации и Белоруссии, которые реализуют себя в сфере СМИ через обучение, работу над общими проектами и знакомство с культурой двух государств.

Ранее сообщалось, что проекты Передовой инженерной школы Союзного государства презентовали в ПсковГУ.