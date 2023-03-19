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Общество

В Псковской области директора районных школ пройдут обновлённую аттестацию

Новый формат аттестации руководителей псковских образовательных учреждений введут в районах Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. 

На площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования прошло итоговое испытание – собеседование. Оно транслировалась в онлайн-режиме, видеозапись собеседования доступна к просмотру.

До собеседования участники аттестации проходили тестирование и решали управленческие задачи, которые были сформулированы в том числе на основе обращений граждан.

Аттестация традиционно проводится для подтверждения уровня квалификации, её проходят руководители (и кандидаты) государственных организаций, подведомственных Комитету по образованию области.

«После отработки механизма обновленная процедура аттестации будет распространена и на районы для оценки уровня квалификации директоров муниципальных образовательных учреждений», — отметил Михаил Ведерников. 

Ранее сообщалось, что второй этап первой в регионе публичной процедуры очной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений можно было понаблюдать в режиме реального времени. Как рассказала и. о. ректора ИПКРО, кандидат педагогических наук, член аттестационной комиссии Ольга Урсова, в первую очередь аттестации подлежат руководители, у которых подошёл срок аттестации, или те, кто исполняет обязанности. По словам главы аттестационной комиссии, врио председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова, целью проекта является повышение управленческой эффективности в образовательных организациях Псковской области.

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