Около 35 тысяч человек посетили Изборск во время «Русской зимы»

12:50, 22 марта 2023, ПАИ

34 805 человек посетили музей-заповедник «Изборск» в рамках проекта «Русская зима» с 19 декабря по 28 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

За это время для гостей было проведено 270 экскурсий, 75 мастер-классов, лекций и фольклорных программ.

«Зима в Изборске – это не только заснеженные стены крепости, ледяные ключи и прогулки на морозном свежем воздухе. Зима в Изборске – это выставки, творческие и кулинарные мастер-классы, экскурсии в Королевство Сетомаа, исторический лекторий, фольклорная программа «Родные сказки». Ну и конечно же, горячий чай и те самые изборские блины в музейном кафе», — отметили в пресс-службе музея.

Так, каждые выходные до 26 февраля в учреждении проходили мероприятия, объединенные темой русской зимы и народных традиций. Под чутким руководством сотрудников музея псковичи и изборяне рисовали различные сюжетные картины, учились делать картины из шерсти. Пробовали себя в технике текстильной мозаики и «холодный батик» и многое другое.

Об итогах проекта «Русская зима» в Изборске директор музея-заповедника Наталия Дубровская рассказала на всероссийском совещании «Музейные маршруты России», которое проходило 16 и 17 марта в Вологоде. «Мы обладаем уникальным ресурсом, и мы с вами умеем работать зимой. Красивые белые снежные зимы Северо-Запада – Карелия и Архангельск, Мурманск и Вологда, Псков и Новгород, Калининград, Санкт-Петербург – привлекают туристов. И наша Русская зима в Изборске – прямое этому доказательство!» - добавила Наталия Дубровская.

Проект «Русская зима» в музее-заповеднике стартовал 19 декабря 2022 года, в день Святого Николы Зимнего, с открытия нового выставочного зала и выставки «Россия.Истоки».