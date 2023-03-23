Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в Пскове

16:30, 23 марта 2023, ПАИ

Центр «Юный моряк-подводник» торжественно открыли 22 марта в псковской школе № 18. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Председатель Псковского морского собрания Виктор Ковалев передал центру уникальные экспонаты - картины художника-мариниста Петра Лесникова, макеты атомных подводных лодок, звездный компас и другие вещи.

В школе более 16 лет действует клуб «Юный моряк-подводник» под руководством старшего мичмана Виталия Никитина. «Военно-патриотическое воспитание и школа № 18 неразделимы. У нас работает музей боевой славы, теперь открывается Центр морской подготовки. Мы ещё в начале пути, но при такой поддержке справимся со всем. Даём полный вперёд!» – сказала директор учреждения Маргарита Ильина.

Открытие было приурочено ко Дню моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта.

Ранее сообщалось, что первый командир атомной подводной лодки «Псков» Виктор Ковалев расскажет школьникам о службе на флоте.