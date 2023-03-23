Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в Пскове

Центр «Юный моряк-подводник» торжественно открыли 22 марта в псковской школе № 18. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «МБОУ «СОШ 18» г. Псков»

Председатель Псковского морского собрания Виктор Ковалев передал центру уникальные экспонаты - картины художника-мариниста Петра Лесникова, макеты атомных подводных лодок, звездный компас и другие вещи.

В школе более 16 лет действует клуб «Юный моряк-подводник» под руководством старшего мичмана Виталия Никитина. «Военно-патриотическое воспитание и школа № 18 неразделимы. У нас работает музей боевой славы, теперь открывается Центр морской подготовки. Мы ещё в начале пути, но при такой поддержке справимся со всем. Даём полный вперёд!» – сказала директор учреждения Маргарита Ильина.

Открытие было приурочено ко Дню моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта

Ранее сообщалось, что первый командир атомной подводной лодки «Псков» Виктор Ковалев расскажет школьникам о службе на флоте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

Псковский омбудсмен проверил изоляторы временного содержания
23 марта 2023

Решить «мусорную» проблему с помощью рекламы предложил пскович

23 марта 2023

Скандальную скульптуру «Антигравитация» демонтировали в Пскове
23 марта 2023

Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»
23 марта 2023

Здание на Завеличье планируют передать службе благоустройства города
23 марта 2023

Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в Пскове
23 марта 2023

Второй региональный форум работающей молодежи пройдет в Пскове
23 марта 2023

Старт лиги дебатов для псковских школьников объявляет Молодёжный парламент

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...